Фото: [ Брендированные стаканы для кофе во Дворце культуры им. Виктора Леонова — умном ДК/Медиасток.рф ]

Безопасная суточная доза кофеина для здорового взрослого человека составляет 400 миллиграммов. Об этом сообщил гастроэнтеролог Сергей Лопатин, ссылаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора. На эту тему он поговорил с «Лентой.ру».

В пересчете на популярные виды кофейных напитков это количество эквивалентно примерно шести порциям эспрессо. Для американо или капучино стандартного большого объема безопасным пределом являются две-три кружки. Указанная норма является максимальной и рассчитана на людей без хронических заболеваний.

Специалист отметил, что при определенных состояниях потребление кофе необходимо ограничивать. К таким случаям относятся тревожные расстройства, бессонница, тяжелые формы гипертонии, сердечно-сосудистые патологии, гастрит и язвенная болезнь. Для беременных женщин безопасная суточная доза кофеина снижается в два раза и составляет не более 200 миллиграммов. Концентрация кофеина в готовом напитке может значительно варьироваться в зависимости от сорта зерен, способа приготовления и объема порции.

