Эстония вслед за Литвой закрыла воздушное пространство для полетов на парад в Москву

Телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии сообщает о том, что страна запретила Бразилии и Кубе использовать свое воздушное пространство для полета на парад Победы в Москве.

Стало известно, что Эстония запретила перелеты в Москву и в обратном направлении VIP-рейсам из Кубы и Бразилии. Разрешения на полеты либо просто не будут выдаваться, либо же при необходимости приостанавливаться для тех рейсов, которые направляются в Москву на празднование Дня Победы, уточняет издание.

По словам главы МИД Эстонии Магнуса Цахны, использование воздушного пространства страны для пролетов на парад Победы в Москву исключено, ведь Эстония не собирается поддерживать данное мероприятие.

Ранее стало известно, что самолет Александра Вучича, который вынужденно приземлился в Баку, продолжил полет в Москву.