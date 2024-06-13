«Это немыслимо»: Трамп прокомментировал появление российских военных кораблей у Кубы

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал появление российских кораблей у берегов Кубы. Подробности приводит РИА Новости , ссылаясь на заявление Трампа в четверг, 13 июня.

Так, американский экс-лидер заявил, что они не хотят видеть российские военные корабли недалеко от побережья Флориды, где те сейчас находятся. «Это немыслимо», сказал Трамп.

Напомним, что ударная группа Северного флота (в нее входят фрегат «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань») зашла в гаванский порт во время дальнего похода.

Напомним, что в ДНР спасатели МЧС тушили крупный пожар, во время этого удалось спасти примерно 112 гектаров урожая и 20 жилых домов. Подробности читайте в нашем материале.