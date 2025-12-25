«Это стало явлением поколений»: в Германии предложили выделить €500 млн на борьбу с одиночеством

В Германии может появиться специальный федеральный фонд объемом не менее €500 млн для борьбы с одиночеством. Инициатива исходит от глав городов и коммун, которые называют проблему эпидемией, передающейся из поколения в поколение. Об этом сообщает ТАСС.

Ассоциация городов и коммун Германии выступила с необычной финансовой инициативой — создать масштабный фонд для борьбы с одиночеством. Его объем должен составить как минимум €500 млн. По словам руководителя объединения Андре Бергхеггера, муниципалитеты, где проблема заметнее всего, не должны оставаться с ней один на один из-за нехватки бюджетных средств.

Бергхеггер настаивает, что места для социализации — библиотеки, образовательные центры, клубы — должны работать практически круглосуточно, без долгих перерывов и выходных. Именно они становятся точками спасительного живого общения. Особый акцент делается на том, что одиночество в современном обществе перестало быть уделом только престарелых людей. Социальная изоляция все чаще затрагивает молодежь и людей среднего возраста, превращаясь в межпоколенческий феномен.

