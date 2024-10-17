Центробанк предложил выдавать потребительские кредиты после паузы

ЦБ предложил ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам между заключением соответствующего соглашения и выдачей положенной суммы. При этом, как уточняется на сайте регулятора, для сумм до 50 тыс. рублей новшество вводить не собираются.

Согласно выдвинутой инициативе, для сумм до 200 тыс. рублей время охлаждения составит четыре часа, а выше указанного значения – 48 часов. Отмечается, что данная мера не будет действовать в отношении ипотек и автокредитов (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а еще образовательных кредитов, участие в которых принимает государство. Эти предложения уже направили в Минфин РФ, которые займется разработкой соответствующего законопроекта.

Кроме того, банки также будут проверять кредитную заявку на предмет мошенничества. Если сотрудники финансово кредитной-организации заподозрят, что заем человек оформляет под влиянием преступников, они будут обязаны озвучить свое предположение. Если деньги в итоге все-таки выдадут, кредитор не сможет требовать от клиента выполнения взятых обязательств, а еще начислять проценты и передавать такой кредит коллекторам.

Коснутся изменения и деятельности микрофинансовых организаций. Согласно задумке, они смогут переводить деньги в том случае, если данные о заемщике и получателе будут идентичны. В противном случае в заключении договора могут отказать.

Ранее вице-президент одного из крупнейших банков России назвала плюсы высокой ключевой ставки.