Евреи, уехавшие в Израиль в начале СВО, вернулись в Россию

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода сообщил, что большинство евреев, покинувших Россию в начале специальной военной операции, вернулись обратно. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, основная причина поездок связана с получением израильского гражданства, после чего люди возвращаются к привычной жизни в России.

Раввин отметил, что значительного сокращения численности еврейской общины в стране не произошло. Волна миграции в Израиль, наблюдавшаяся с началом СВО, оказалась временным явлением. Кроме того, последние события на Ближнем Востоке, включая конфликт Израиля с ХАМАС, привели к тому, что в Россию приехало больше евреев, чем уехало за весь период с начала СВО.

Александр Борода подчеркнул, что российская еврейская община делает все возможное для создания комфортной духовной атмосферы и оказания поддержки. Именно это, по его мнению, способствует возвращению и привлечению евреев в Россию.

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