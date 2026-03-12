Еврейский погром в США: в штате Мичиган расстреляли прихожан синагоги, объявлен «локаут»

В американском штате Мичиган совершено жестокое нападение на синагогу Temple Israel, которое власти уже расценивают как теракт. Об этом сообщает CNN.

По предварительным данным, злоумышленники использовали тактику двойного удара: сначала автомобиль протаранил здание в городе Вест-Блумфилд, после чего началась беспорядочная стрельба. Глава Федерального бюро расследований Кэш Патель официально подтвердил, что оперативные группы ведомства уже работают на месте трагедии совместно с местной полицией, пытаясь установить число нападавших и мотивы их действий.

Из-за угрозы повторных атак Еврейская федерация Детройта ввела экстренный протокол «локаут» для всех профильных организаций региона. Согласно этому правилу, здания полностью блокируются: вход и выход из них запрещен до особого распоряжения силовиков.

Местные СМИ сообщают о панике в районе происшествия, кварталы вокруг синагоги оцеплены спецназом. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и избегать посещения мест массового скопления людей, пока идет активная фаза антитеррористической операции.

Ранее новый лидер Ирана официально объявил охоту на врагов Ирана после удара по школе в Минабе.