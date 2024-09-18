В США признали бесполезность антироссийских санкций

США за все время работы действующего президента страны Джо Байдена так и не смогли ввести в отношении России эффективные санкции. Такое заявление было сделано членом комитета по международным делам нижней палаты представителей американского конгресса Дареллом Иссом.

Во время своей речи он сказал, что на Россию не повлияли наложенные на SWIFT ограничения, так как страна продолжает продавать нефть. По мнению Исса, данный процесс надо остановить. Он считает, что только наложение ограничений на поставку российских энергоресурсов может оказать воздействие на РФ, отметив провал подобных попыток до настоящего времени.

Ранее сообщалось о том, что Москва в состоянии компенсировать потери от кражи Брюсселем активов за счет дивидендов.