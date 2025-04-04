Рубио предрек рост давления Конгресса США на Россию через санкции

Госсекретарь Соединенных Штатом Марко Рубио придерживается мнения, что американский конгресс будет давить на администрацию Трампа, дабы усилить введенные в отношении России санкции. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе, а транслировал выступление телеканал C-SPAN.

«Мы не сможем этому препятствовать, если мы не добьемся прогресса по мирному урегулированию [на Украине]», — сказал чиновник.

При этом он добавил, что некоторые законодатели уже предлагают проекты законов, которые предусматривают усиление санкций против России.

Ранее стало известно о том, что Европейский союз ведет разработку нового пакета санкций в отношении РФ. Однако, пока данная работа находится на самой ранней стадии.