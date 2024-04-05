Евросоюз отказался объяснять опубликованные условия вступления Украины в НАТО

ЕС отказался комментировать появившиеся в СМИ сведения о том, что члены Североатлантического союза якобы обсуждают вступление Украины в НАТО, но только если она отдаст некоторые территории. Подробности сообщает РИА Новости.

Как пишет информационное агентство, ранее la Repubblica ссылаясь на свои источники сообщала о распространенном в Североатлантическом союзе мнении о том, что Украину можно взять в НАТО в ускоренном формате, но если только Киев отдаст некоторые территории. На состоявшемся брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС заявил, что публикации СМИ и на этот раз комментироваться не будут, а также заверил о поддержке Украины до победного конца.

Ранее мы писали о том, что ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов. Удары пришлись по Петровскому и Кировскому районам. Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало.