Со времени начала конфликта Евросоюз отправил Украине оружия на 31 миллиард евро. Как сообщает ТАСС, эту цифру озвучил Жозеп Боррель на саммите ЕС.

Как заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, с момента начала конфликта Украина получила от ЕС оружия на 31 миллиард евро. Кроме того, политик сказал, что в этом году планируются поставки еще на 20 миллиардов евро. По словам Борреля, вооруженным силам Украины безвозмездно отправили порядка 500 тысяч снарядов, а еще около 400 тысяч в рамках экспорта и коммерческих поставок. На этом ЕС останавливается не собирается. Боррель выразил позицию, согласно которой даже 2 миллионов снарядов будет мало.

Ранее мы писали о том, что Эстония окажет Украине военную помощь на 20 миллионов евро. В частности, в нее войдут противотанковые орудия, различные снаряды и взрывчатка.