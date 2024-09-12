Евросоюз продлил санкции в отношении более двух тысяч физлиц и организаций

В четверг, 12 сентября, совет Европейского союза заявил о продлении до 15 марта 2025 года санкций в отношении более двух тысяч физических лиц и организаций, которые, по его мнению, имеют отношение к негативным процессам, происходящим на Украине. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Совета, сообщило РИА Новости.

Уточняется, что в отношении двух лиц ограничительные меры были сняты, а еще пять человек удалили из списка в связи с их уходом из жизни. До этого многие СМИ писали о прекращении введенных запретов в отношении Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной.

Ранее сообщалось о том, что в случае избрания президентом США Дональд Трамп, скорее всего, не снимет действующие против России санкции.