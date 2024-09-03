F-16 с украинским пилотом могла сбить не Patriot

Экс-служащий французских ВМС и эксперт по аэронавтике Ксавье Тительман считает, что скорее всего F-16 сбила украинская ПВО, которая поступила в распоряжении местных военных не от США. Это мнение он выразил изданию Libre.

Эксперт сильно сомневается в версии о том, что крылатую машину сбила система Patriot. Зенитный ракетный комплекс, как и истребитель, американского производства. Именно по этой причине они в состоянии распознать друг друга.

Бывший французский военный также заявил, что Вооруженные силы Украины используют разные системы противовоздушной обороны, а часть из них точно была произведена не на Западе. Также он выразил сомнение в полноценном обновлении систем, одна из которых и могла совершить тот роковой выстрел. В результате работы украинской системы ПВО 26 августа погиб летчик Алексей Меся.

Ранее сообщалось о том, что США планируют заявить и новом пакете военной помощи для Украины.