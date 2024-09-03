США готовят новый пакет военной помощи для Украины

В течение грядущих недель США планирует сообщить о новом пакете военной помощи для украинцев. Об этом во вторник, 3 сентября, сказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

В своем обращении он напомнил, что 10 дней назад американская сторона сообщала о планах предоставить новую военную помощь. На состоявшемся брифинге чиновник также рассказал, что объем оказываемой поддержки в течение ближайших недель «будет еще больше». В конце августа американские власти заявляли, что предоставят Киеву военной помощи на $250 млн и в том числе передадут снаряды для ПВО и американскую реактивную систему залпового огня на HIMARS.

Ранее сообщалось о реакции стран Запада на удар, который Вооруженные силы России нанесли по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ. В результате атаки погибли десятки украинских военнослужащих.