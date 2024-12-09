F-35 Нидерландов сопроводили российские самолеты над Балтикой

Два голландских F-35, которые базируются в Эстонии, дважды поднимались в воздух для идентификации и сопровождения самолетов России в небе над Балтийским морем. Об этом пишет ТАСС.

Описанные события произошли 6 декабря, а вылетали крылатые машины для «выполнения задач по быстрому реагированию». Во время дебютного вылета были определены и сопровождены над международными водами и до границы зоны Североатлантического альянса военно-транспортный самолет Ан и самолет-разведчик Су. При выполнении второго задания пролетавшая крылатая машина была идентифицирована, как самолет-разведчик Ил.

Четыре истребителя из Голландии находятся в Эстонии по заданной НАТО миссии с 1 декабря. Основная задача пилотов - наблюдение за воздушным пространством альянса над Восточной Европой.

Ранее сообщалось о том, что предприниматель Илон Маск раскритиковал истребители F-35.