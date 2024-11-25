Маск назвал провальными истребители F-35

Предприниматель Илон Маск придерживается мнения, что истребители F-35 являются неудачными экземплярами по причине завышенных требований к их разработке. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Со слов миллиардера, проектирование крылатой машины провалилось еще на этапе предъявления требований, так как слишком много людей хотели от нее очень многого и незамедлительно. По этой причине, разработка стала дорогим и сложным универсалом, не выдающимся какими-либо качествами. Таким образом, неудача F-35 была предрешена. Маск также заявил, что считает пилотируемые истребители устаревшими боевыми машинами, которые, по его мнению, уже постепенно заменяют беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось о том, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует пригласить Илона Маска на саммит по ИИ.