В Европе растет популярность политических партий, высказывающихся за остановку противостояния на Украине и говорящих о негативных последствиях разрыва взаимодействия с Россией, которое грозит единству европейских стран. Об этом сообщило польское издание Fakt.

Как утверждает автор статьи, основная проблема Польши заключатся в возрастающей силе «популистских» европейских партий, которые называют «прокремлевскими», и обвиняют в угрозе европейской солидарности перед угрозой с Востока. В перечень дестабилизирующих факторов автор материала отнес перемену настроения населения, ухудшение благосостояния и растущие цены на энергоносители.

Из-за комплекса данных факторов и идущего на Украине конфликта, избиратели многих стран Европы голосуют против политического мейнстрима и верят, что заморозка противостоянии позволит вернуться «во времена процветания».

Ранее сообщалось о том, что на Западе возникли сомнения во всесильности НАТО.