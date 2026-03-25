Фарт на миллион: женщина купила четыре лотерейных билета подряд и каждый оказался выигрышным

Везение бывает разное: кому-то улыбнется одна счастливая покупка, а кому-то — целых четыре подряд. Жительница Южной Каролины зашла на заправку за газировкой, а вышла оттуда с выигрышем, который перевернул ее жизнь. Все билеты, которые женщина взяла на кассе, оказались победными. Об этом сообщает People.

Сначала она купила газировку и ради интереса добавила к чеку лотерейные билеты. Каждый из них стоил всего пять долларов. Первый билет принес ей пять долларов, второй — еще пять, третий повторил удачу. Женщина вернула потраченные деньги и уже хотела выходить, но решила взять четвертый. И тут случилось чудо: на нем выпал главный приз — четверть миллиона долларов.

В итоге из четырех билетов не оказалось ни одного пустого. Общая сумма выигрыша превысила 200 тысяч долларов (почти 17 млн рублей). Счастливица до сих пор не может поверить в случившееся. По ее словам, она планирует потратить деньги на покупку дома — давнюю мечту, которая теперь стала реальностью.

