«Один за всех» спустя 350 лет: в Голландии под алтарем нашли скелет легендарного д’Артаньяна

В голландском Маастрихте археологи обнаружили останки, которые с высокой вероятностью принадлежат Шарлю де Бац де Кастельмору — тому самому д’Артаньяну. Об этом сообщает NOS.

Находка случилась случайно. В феврале в местной церкви начали ремонтировать просевший пол. Под алтарем — месте, которое в XVII веке отводили только для погребения знати, — рабочие наткнулись на скелет. Рядом лежали два артефакта, которые стали ключами к разгадке: мушкетная пуля, застрявшая в районе грудной клетки, и французская монета.

Исторические хроники гласят: прославленный командир королевских мушкетеров погиб именно при осаде Маастрихта в 1673 году, получив смертельное ранение в грудь или горло. До сих пор считалось, что из-за непрекращающихся боев его похоронили прямо на поле боя. Теперь исследователи склоняются к версии о полноценном захоронении.

Археолог Вим Дейкман, участвовавший в раскопках, не скрывает волнения. По его словам, пока ничто не противоречит версии, что под алтарем покоится сам д’Артаньян. Чтобы развеять последние сомнения, образец ДНК отправили в лабораторию Мюнхена. Ученым предстоит сравнить его с генетическим материалом предполагаемых потомков рода де Бац.

Результаты экспертизы должны быть обнародованы в ближайшее время. Для миллионов поклонников романов Дюма эта находка — почти чудо. Ведь до сих пор точное место упокоения героя, чей образ для россиян навсегда слился с Михаилом Боярским, оставалось загадкой. Теперь, кажется, гасконец наконец обрел свой последний приют в истории, а не только в литературе.

Ранее в Павловском Посаде отметили День работника культуры.