Фейк о празднике в колонии: ФСИН назвала ложью рассылку с предложением встретить Новый год в тюрьме

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о рассылке писем с предложением отметить Новый год в колониях. Распространенный в мессенджерах скриншот является фейком и не имеет отношения к деятельности ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал «ФСИН России».

В Федеральной службе исполнения наказаний дали официальный комментарий относительно вирусного скриншота, который активно тиражировали в Telegram. На изображении было показано письмо от якобы официального сервиса «ФСИН Пресса» с абсурдным предложением организовать празднование Нового года в стенах следственного изолятора или исправительной колонии.

В ведомстве подчеркнули, что электронный сервис доставки печатных изданий «ФСИН Пресса» не является структурным подразделением ФСИН России и не занимается рассылкой подобных сообщений. Его деятельность ограничивается исключительно коммерческими услугами по доставке книг и журналов.

Для получения достоверной информации о работе уголовно-исполнительной системы ФСИН рекомендует гражданам обращаться только к официальным источникам — сайту службы и ее проверенным страницам в социальных сетях.

