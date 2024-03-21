Финляндия не хочет отказываться от российского никеля

Финляндия не хочет лишать себя российского никеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на речь министра экономики Вилле Рюдмана, который комментировал возможный запрет импорта металла.

Со слов министра, если санкция будет введена, то она нанесет больший урон тем, кто ее вводит. Он считает, что из-за запрета на поставки российских никеля и удобрений, Европа и Финляндия понесут гораздо более серьезный ущерб, чем Россия. Также Рюдман назвал подобное эмбарго катастрофой для западных стран. В 2023 году финская телерадиокомпания Yle приводила данные, согласно которым доля никеля равнялась 84% в импорте товаров и сырья из России. В 2021 году «Норникель» сообщал о планах по наращиванию мощностей своего предприятия, находящегося в Харьявалте.

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