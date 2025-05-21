Финская полиция признала невиновность россиянина, подозревавшегося в шпионаже

Центральная криминальная полиция Финляндии спустя два года признала: россиянин, задержанный в 2022-м по подозрению в разведдеятельности, невиновен. Об этом сообщает РИА Новости.

В Финляндии закрыто резонансное дело о предполагаемом шпионаже в пользу России. Правоохранительные органы страны признали, что оснований для уголовного преследования нет.

Речь идет о мужчине, задержанном еще в 2022 году на границе с Россией. В течение двух лет его имя и гражданство официально не раскрывались. Только сейчас стало известно, что речь шла о россиянине. Его подозревали в несанкционированном обмене конфиденциальной информацией с гражданином страны ЕС.

В рамках расследования проводились допросы и проверка источников связи. Однако, как выяснилось, никакие данные, полученные в ходе следствия, не подтверждают наличие преступного умысла. Расследование прекращено, и все подозрения с россиянина сняты.

Финская полиция не объясняет, почему информация о деле не была обнародована раньше, и кто именно стал источником первоначальных подозрений. Впрочем, случай уже вызвал вопросы в СМИ, так как подозрения в «нелегальной разведке» регулярно становятся поводом для громких заявлений в политическом контексте.

Ранее «Росатом» потребовал от Финляндии возместить все убытки.