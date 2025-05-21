«Росатом» потребовал от Финляндии возместить все убытки

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил на заседании в Совете Федерации о том, что Финляндия должна в судебном порядке возместить российской госкорпорации «Росатом» средства за разрыв контракта. Об этом пишет «Российская газета».

По словам Лихачева, речь идет о разрыве контракта по возведению атомной электростанции «Ханхикиви-1» — единственной страной, которая не стала сотрудничать с «Росатомом», оказалась Финляндия. По предварительной информации, под жесткими санкциями оказались около 150 предприятий госкорпорации, но это давление не останавливает их развитие.

Лихачев отметил, что финское правительство все время «бегало», а у бизнеса Финляндии не хватило возможностей этот проект отстоять. Фактически, данное решение можно считать политизированным, добавляет Лихачев, и сейчас они находятся в судебном режиме.

Ранее стало известно, что финские таможенники предложили открыть для эксперимента один переход на границе с Россией.