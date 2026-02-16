Фитнес-диета с последствиями: в Таиланде арестовали тренера из России после жалобы недовольной клиентки

Поводом для разбирательства стала жалоба его клиентки, которая осталась недовольна отсутствием прогресса в похудении спустя полторы недели тренировок по авторской методике. осле очередного занятия между тренером и его подопечной произошел конфликт, в ходе которого женщина пообещала мужчине серьезные проблемы.

Задержание произошло на острове Панган. В ходе проверки выяснилось, что москвич проводил тренировки, не имея официального разрешения на трудовую деятельность в королевстве. Судебные власти назначили россиянину штраф в размере 2,3 тыс. бат, что эквивалентно примерно 5,7 тыс. рублей. Несмотря на то что Михаил Б. оперативно погасил задолженность и планировал вылететь на родину, покинуть страну ему не разрешили.

На текущий момент инструктор находится в тюрьме на острове Самуи. По словам местных жителей, знакомых с ситуацией, подобных задержанных часто переводят в иммиграционный центр Бангкока для дальнейшего разбирательства. Ситуация осложняется жестким законодательством Таиланда в отношении нелегально работающих иностранцев. Даже после выплаты административных штрафов нарушителям нередко грозит занесение в черный список с долгосрочным запретом на въезд в страну.

