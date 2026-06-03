Франция арестовала российского капитана танкера «Тагор», который отказывался подчиняться

Французские власти поместили под стражу капитана нефтяного танкера «Тагор», который оказался гражданином России. Об этом официально уведомили посольство РФ. Капитана обвиняют в отказе подчиняться военным морякам Франции, а также в «неподтверждении государственной принадлежности судна» и «отсутствии флага». Об этом сообщает Lenta.ru.

Дипломатическое ведомство России в Париже получило уведомление от французской стороны. Капитан танкера «Тагор», гражданин РФ, 2 июня был взят под стражу. Все это происходит на фоне расследования, инициированного прокуратурой Бреста 1 июня.

Российскому моряку инкриминируют сразу несколько статей: «неподтверждение государственной принадлежности судна», «отсутствие флага» и «отказ подчиниться» законным требованиям французских Военно-морских сил. Прокурор Стефан Келланберже заявил, что капитан игнорировал указания, и это вынудило власти захватить судно.

Президент Франции Эммануэль Макрон лично хвастался задержанием танкера в Атлантике. Теперь выясняется, что судно, шедшее, по данным Парижа, из Мурманска, стало поводом для международного скандала. Посольство РФ запрашивало информацию о наличии россиян на борту, но ответа не получало.

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