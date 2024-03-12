Франция хочет передать Украине еще шесть гаубиц Caesar

В течение ближайших месяцев Франция хочет передать Украине дополнительное оружие и боевые припасы. РИА Новости ссылаясь на слова премьер-министра европейского государства Габриэля Атталя пишет , что в списке планируемой помощи также фигурируют шесть гаубиц Caesar.

Как заявил представитель Франции, уже в ближайшие месяцы Украина получит 150 беспилотников, 100 управляемых снарядов, а также шесть гаубиц Caesar. Кроме того, покупка еще 12 артиллерийских орудий состоится за счет бюджета Франции. Во время состоявшейся трансляции премьер-министр озвучил и сумму, которая была направлена на поддержку Украины с начала продолжающегося конфликта. По словам чиновника, речь идет о 3,8 миллиардах евро.

Ранее мы писали о том, что Германия признала проблемы с дальнобойными крылатыми ракетами Taurus. Имеются данные, что к применению готова только половина из 600 единиц летательных аппаратов.