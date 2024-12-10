Французские истребители покинули Чад

Истребители из Франции улетели во вторник из Чада после того, как представители африканской страны потребовали вывода со своей территории французских военных. Об этом пишет РИА Новости.

Из Нджамены вылетела группа крылатых машин, которая базировалась там в течении десятков лет. При этом уточняется, что утром из африканскую страну покинули два Mirage 2000D и самолет-заправщик.

В конце ноября стало известно о желании Чада разорвать договор сотрудничестве с Францией в сфере обороны. А в начале декабря премьер-министр страны выбрал участников комиссии, которые займутся решением данного вопроса.

Ранее сообщалось о том, что в Африке свыше 140 человек скончались из-за вируса, напоминающего ковид.