Французские следователи подозревают Дурова в насилии над сыном

Служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции проверит жалобу Ирины Болгар, возможной матери троих детей Павла Дурова. Она заявила, что программист жестоко обращался с одним из наследников. Об этом пишет AFP.

Назвавшаяся несколько месяцев назад гражданской супругой Павла Дурова брюнетка Ирина Болгар подала иск. Согласно ее жалобе, программист «серьезно» измывался над их общим ребенком 2017 года рождения. Тогда пара и дети проживали в Париже.

При этом уточняется, что иск Болгар не новый: она подала его еще в 2023 году. Однако по какой-то причине об этом она не рассказывала СМИ, с которыми активно делилась секретами отношений с Дуровым. Точно неизвестно, действительно ли девушка родила от сооснователя популярного мессенджера. Если все подтвердится, то власти Швейцарии активно возьмутся за расследование. Пока его начали также и во Франции, где Дурова арестовали по ряду обвинений.

Ранее юрист Ярмуш высказалась об иске предполагаемой матери троих детей Дурова и оценила риски для обеих сторон.