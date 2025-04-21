ФСБ разрешили создавать следственные изоляторы

Правительство одобрило законопроект, согласно которому ФСБ получает право создавать свои следственные изоляторы для подозреваемых и обвиняемых в уголовных преступлениях. Об этом пишет ТАСС в понедельник.

Согласно тексту отзыва на законопроект, правительственная комиссия поддержала этот законопроект, но при условии доработки из-за ряда замечаний по поводу внесения поправок в УК, УПК и УИК — именно они должны обеспечить функционирование нового закона.

Напомним, что сам законопроект был внесен на рассмотрение в ГД в конце февраля текущего года, теперь же в ведение ФСБ передадут те следственные изоляторы, которые были переданы в уголовно-исполнительную систему в 2006 году.

Напомним, что сотрудники ФСБ задержали ранее судимого мужчину по подозрению в подготовке захвата администрации Волгограда.