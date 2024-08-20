Украинский омбудсмен посетил военных из РФ, взятых в плен в Курской области

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец посетил российских военных, которые были взяты в плен украинцами в Курской области. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вечером во вторник, 20 августа, сообщило РИА Новости.

По словам Москальковой, Лубинец записал и видео с русскими. Что было на кадрах, пока не сообщается, но Лубинец посещал именно тех русских военных, которые были взяты в плен в Курской области. Татьяна Москалькова отмечает, что диалог пусть и не получился простым, но на данный момент выстроен так, чтобы оказывать помощь военным и даже передавать письма.

Таким образом, омбудсмены договорились одновременно посещать пленных: Москалькова — украинских солдат, которые находятся в изоляции на территории страны, а Лубинец — российских бойцов, которые попали в плен.

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