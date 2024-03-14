ФСБ задержала в Запорожской области диверсантов из Украины

На территории Запорожской области ФСБ задержала двух граждан Украины, которые занимались сбором информации о местах дислокации российских войск. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело за диверсию.

Согласно предоставленной информации, украинцы собирали сведения о местах нахождения войск России. Этой «работой» они занимались для того, чтобы затем по указанным целям были нанесены ракетно-артиллерийские удары. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 281 УК РФ «Диверсия». Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы писали о том, что стала известная возможная причина крупной неудачи украинской диверсионно-разведывательной в Белгородской области. На Украине была высказана версия о том, что диверсантов разгромили из-за утечки в ГУР. В результате неудачной атаки неприятель потерял до 195 человек, а также технику.