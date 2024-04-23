ФСИН начала проверку после жалоб на пытки в колонии «Черный дельфин»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проводит проверку после жалоб заключенных исправительной колонии №6 «Черный дельфин» в Оренбургской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Аркадия Гостева.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что осужденные, отбывающие наказание в колонии, пожаловались на пытки и избиения со стороны сотрудников исправительного учреждения. «Московскому комсомольцу» она рассказала, что заключенных систематически избивают из-за невыполнения плана производства, им угрожают.

22 апреля Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в связи с этой информацией в Генпрокуратуру.

«Мы направили туда с проверкой комиссию из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться и объективно посмотреть, оценить и отреагировать», — рассказал Гостев.

ИК №6 «Черный дельфин» в 2000-х годах получил официальный статус колонии для пожизненно осужденных. Исправительное учреждение находится в городе Соль-Илецк рядом с озером Развал. В нем могут находится до 1600 человек. В колонии содержатся не только пожизненно заключенные, но и заключенные с общим режимом. Количество персонала — около 900 человек. Колония получила свое неофициальное название по сооруженному в ее дворе руками заключенных фонтану со скульптурой, изображающей черного дельфина.

Ранее мы сообщали, что ФСБ предотвратила в Брянске теракт, который планировали устроить сторонники украинского национализма.