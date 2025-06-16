ФСИН сделала заявление после фотографий заключенного с пивом

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировали на информацию о том, что один из заключенных выпивает пиво в следственном изоляторе. Заявление ведомства приводит «Лента.ру».

Ранее в Сети распространились фотографии, на которых отбывающий наказание в СИЗО-1 в Колпинском районе Петербурга выпивает пиво. Кроме того, на одном из изображений мужчина запечатлен в форме ФСИН, а также с ключом от камеры.

«Распространяемые в СМИ и сети Интернет публикация и фотоматериалы с якобы употреблением обвиняемым спиртных напитков в СИЗО-1 являются фейком», — говорится в сообщении ФСИН.

Также в ведомстве подчеркнули, что подобных нарушений в исправительных учреждениях выявлено не было.

ФСИН является федеральным органом, отвечающим за содержание под стражей подозреваемых и осужденных лиц, безопасность и техническое обслуживание тюрем в России, транспортировку заключенных и программы реабилитации. Ведомство было создано по указу президента РФ в 2004 году.

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