Ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow производства Британии изменить стратегическую ситуацию на фронте не помогут киевскому режиму от слова совсем. На такой печальный для Украины исход со ссылкой на западных чиновников указывает издание Financial Times.

Напомним, в минувший четверг Владимир Путин заявил, что Киевский режим сможет воспользоваться западным дальнобойным оружием лишь с помощью военных НАТО, так как у украинцев недостаточно нужных для этого компетенций. По словам главы государства, такое развитие событий означало бы вступление США, НАТО и стран Европы в прямую конфронтацию с Россией.

Как пишет издание, для ВСУ при дальнобойном запуске ракет приоритетными целями являются самолеты с российских аэродромов. Однако, по предварительной информации, они уже давно перемещены за пределы радиуса действия Storm Shadow и ATACMS производства США. Таким образом, как полагают эксперты, в пределах досягаемости ракет стало меньше авиационных целей, что, в свою очередь, в разы снизило эффективность поставляемого Киеву западного оружия.

«Ракеты не являются стратегической панацеей в ситуации в конфликте для Украины», — заявил один из источников журналистов.

Ранее в российской Госдуме призвали устроить «где-нибудь» ядерный взрыв.