FT: Украина не исключает территориальные уступки ради достижения мира

Недавно заступивший на пост глава украинского МИДа Андрей Сибига во время поездки в США общался с западными партнерами в поисках «компромиссных решений» противостояния с Россией. Об этом сообщает Financial Times и ссылается на свои источники.

Как утверждает издание, новый глава МИД в отличие от предшественника более реалистично рассматривает возможность переговоров, основанных на принципе «земля в обмен на безопасность».

«Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение», — заявил один из побывавших в США дипломатов.

С его же слов, еще полгода назад эта тема являлась табу, но с тех пор произошли серьезные изменения.

Ранее сообщалось о том, что США попросили союзников взять на себя часть финансовых затрат, необходимых для дальнейшей поддержки Украины. С 2022 года Вашингтон оказал Киеву помощь, которая оценивается в $95 млрд.