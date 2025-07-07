Футболист Смолов попал на деньги, не погасив административный штраф в 2024 году

Суд в Москве постановил взыскать с российского футболиста Фёдора Смолова, который недавно устроил потасовку в «Кофемании», двойную сумму штрафа. Причиной стало то, что он не оплатил административный штраф, который был назначен ему в 2024 году. Об этом стало известно из материалов дела, предоставленных РИА Новости.

В частности, там указывается, что игроку был назначен штраф в размере трёх тысяч рублей. Однако в течение двух месяцев штраф не был оплачен. В результате, в конце февраля 2025 года было принято решение о наложении нового штрафа на Смолова в двойном размере.

«Смолов получил штраф к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ 17 сентября 2024 года», — цитирует агентство содержание документа.

Напомним, инцидент с дракой, случившийся в мае в московском заведении «Кофемания» с участием Смолова, стал достоянием общественности только после того, как 5 июля в интернете появилось видео с записью конфликта.

Ранее сообщалось, что, по всей видимости, игрок стал объектом провокации, после чего с него пытались получить деньги за неразглашение видеоматериалов. В итоге Смолов публично извинился и выплатил компенсацию в размере 1 млн рублей за удар в лицо.