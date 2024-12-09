Галузин: Запад услышал сигнал о размещении «Орешника» в Белоруссии

Замглавы российского МИД Михаил Галузин сообщил о том, что страны Запада услышали сигнал Москвы в связи с планами о размещении «Орешника» в Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Галузин рассказал, что стремление Москвы о размещении «Орешника» и испытательном боевом применении этого комплекса были замечены странами Запада, ведь данный сигнал более чем информативен и четок. На Западе, уверен политик, данное решение восприняли более чем серьезно.

Также Галузин отметил, что западные страны до сих оставляют введенный негласный запрет на переговоры Киева и Москвы, а также напомнил, что Россия открыта к обсуждению – в частности, следует обратить внимание на июньскую инициативу Путина по урегулированию конфликта.