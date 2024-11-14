Газпром обвинил страны ЕС в разрушении спроса на газ в ущерб своей экономике
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В Газпроме рассказали о том, что европейские страны фактически искусственно разрушают спрос на газ, действуя, при этом, в ущерб собственной экономике. Об этом пишет ТАСС.
Согласно официально распространенному сообщению, действия стран ЕС, которые искусственно разрушают спрос на газ, направлены на разрушение собственной экономики: наблюдается падение потребления газа, но при этом закрываются и предприятия энергоемких отраслей.
В ближайшей перспективе, таким образом, рост добычи газа в ЕС явно не ожидается, а собственная ресурсная база истощится. Ранее сообщалось о том, что в Европе уже предупредили о возможных перебоях в поставке газа.