С воскресенья, 1 декабря, поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» были досрочно выведены «Газпромом» на максимальный контрактный уровень. Об этом пишет «Коммерсант».

Стало известно, что такое усиление и увеличение экспорта в Китай было осуществлено по запросу именно китайской стороны. Таким образом, объем поставок достиг максимальных показателей раньше срока, и уже под конец текущего года поставки газа могут превысить контрактные обязательства компании.

Напомним, ранее в Молдавии выступили с заявлением о том, что никаких долгов у страны перед «Газпромом» нет и не было, именно по этой причине выплачивать «несуществующий» долг в $709 млн они не собираются.