Гендиректор МАГАТЭ Гросси проведет встречу с российской делегацией по Запорожской АЭС

В среду, 6 марта, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведет встречу с российской делегацией, которая будет посвящена ситуации на Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

Спикер сообщил информационному агентству, что 5 марта Гросси прибудет в Сочи, а в первой половине следующего дня как раз и должны состояться консультации по Запорожской АЭС. Они будут посвящены активности военных вокруг стратегического объекта. Ранее руководитель МАГАТЭ выразил надежду на встречу с президентом России, но, как заявил Ульянов, данный вопрос полностью находится в прерогативе Кремля. Запорожская АЭС находится на левом берегу реки Днепр в непосредственной близости к городу Энергодар. В конце февраля все пять блоков станции были остановлены.

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