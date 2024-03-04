Семь снарядов выпустили ВСУ по харьковскому селу Лиман Второй

Армия Украины ударила по харьковскому селу Лиман Второй семью снарядами. Об этом сообщил на своей личной странице руководитель администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Как рассказал Ганчев, в результате удара семи снарядов никто из людей не пострадал, однако без материальных потерь не обошлось. Из-за атаки неприятеля оказался разрушен частный дом. О характере повреждений информация не приводится. Руководитель отметил, что придерживается мнения о хаотичном характере нанесения ударов, которые были направлены на запугивание проживающих в данном населенном пункте граждан.

Ранее мы писали о заявлении, сделанном президентом Франции Эммануэлем Макроном. В интервью чешскому СМИ он сообщил, что не собирается направлять на Украину войска. Таким образом он прокомментировал своё же высказывание, в котором заявил о готовности отправить свой контингент на территорию сопредельного с Россией государства.