Генерал «Ахмата» ответил на обвинения в оскорблении священника и напомнил о службе России

Конфликт между командиром чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым и схиигуменом Гавриилом из Валаамского монастыря продолжает набирать обороты. После того как в Сети появилось видео с критикой мигрантов от священнослужителя, генерал резко высказался в адрес автора проповеди. Позже он признал недопустимость тона и принес извинения, однако волна возмущения в его адрес не утихла. В Сети появились ролики, в которых вооруженные мужчины в бронежилетах и с автоматами требуют провести проверку в отношении Алаудинова.

Генерал отреагировал, подчеркнув, что в отличие от критиков он и его бойцы служат на передовой и уже не обладают ни силами, ни здоровьем для показных акций. Он напомнил, что подразделение «Ахмат» объединяет людей разных вероисповеданий, а недавнее появление христианского креста на флаге — символ этого единства. Также генерал отметил, что 9 из 15 бойцов, недавно получивших звание Героя Чеченской Республики, являются русскими, и поставил под сомнение уместность обвинений в антипатии к православию.

Ранее активисты потребовали восстановить схиигумена Гавриила после критики Алаудинова.