Генерал из США заявил об угрозе от России и еще трех стран

Пентагон считает, что России усиливает сотрудничество с Китаем, КНДР и Ираном, а еще обменивается с перечисленными странами технологиями в военной сфере, создавая таким образом угрозу для Соединенных Штатов. Такое мнение выразил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

В тексте его вступительного слова, подготовленного для слушаний в комитете по делам Вооруженных сил (ВС) сената Конгресса США отмечается, что углубление стратегического партнерства между перечисленными выше государствами не только угрожает Штатам, но и еще сильнее усложняет обстановку в области глобальной безопасности.

По словам Каволи, Китай, КНДР и Иран, согласны с мнениями России о многополярном мире, а еще они оказывают Москве поддержку экономического характера. Генерал придерживается позиции, согласно которой взаимодействие в военной и экономических сферах перечисленных стран является подтверждением угрозы, имеющей, более серьезный и глобальный характер. Из этого он сделал вывод о том, что в будущем США могут сразу столкнуться с несколькими угрозами.

«Кроме того, наши противники извлекают уроки из войны на Украине и наращивают обмен военными технологиями», — считает Каволи.

По его убеждению, динамика подобного характера повлияет на будущее с точки зрения наличия угроз в Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Ранее генсек НАТО оценил шансы вывода военных Соединенных Штатов с территории Европы.