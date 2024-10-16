Генерал-майор Попов заявил ходатайство об отводе судьи

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Попов в суде заявил ходатайство об отводе судьи Дмитрия Летуновского. Об этом в среду, 16 октября, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные своего корреспондента.

По данным издания, Летуновский еще не успел приступить к рассмотрению дела по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге в отношении Сергея Моисеева – его дело также находится в производстве суда. По словам Попова, судья заинтересован в некоем исходе уголовного дела, в частности, имеется и предвзятость по отношению к обвиняемым.

Также Попов отметил, что суд не осуществляет как таковое правосудие, не является беспристрастным и объективным – например, Летуновский подготовил закладки в тома уголовного дела. Напомним, ранее в Москве с экс-главного нарколога страны требуют взыскать 44 млн рублей.