Генерал-майору Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки в 20 млн руб.

Следственный комитет выдвинул обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову за взятку в особо крупном размере, но свою вину он отрицает. Об этом в телеграм-канале сообщает СК России.

Возбужденная в отношении военного статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следователи придерживаются мнения, что высокопоставленный офицер, являясь руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечая за вещевое обеспечение ВС РФ, принимал активное участие в заключении контрактов с фирмами, по которым в МО РФ поступало обмундирование. Всего было заключено соглашений на 1,5 млрд руб., из которых фигурант дела мог «заработать» более 20 млн руб. По решению суда Муминджанова поместили под арест до 2 ноября.

Ранее сообщалось о том, что на территории Курской области российскими военными был ликвидирован украинский бронетранспортер.