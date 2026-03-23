General Motors всё распродает: активы в России уходят с молотка за миллиарды рублей

Американский автогигант окончательно сворачивает присутствие в России. Дочерняя компания General Motors — ООО «Дженерал Моторз Авто» — выставила на торги свои активы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Автостат».

Общая стоимость лота превышает 3 млрд рублей. В него вошли порядка 24 тыс. автомобильных запчастей и 131 транспортное средство. Продажа пройдет в формате публичного предложения на Всероссийской электронной торговой площадке. Прием заявок стартует 23 марта и продлится до 19 мая. Распродажа проводится в рамках процедуры банкротства, которая была инициирована еще одним, казалось бы, рядовым судебным спором.

Точку в деятельности российской «дочки» GM поставил иск дилерского центра «Автолига-Запад». Компания потребовала компенсацию за гарантийный ремонт автомобиля Cadillac Escalade на сумму 1,2 млн рублей. Арбитражный суд Москвы встал на сторону дилера, признав, что расходы на гарантию должны покрываться производителем.

Фактически ООО «Дженерал Моторз Авто» прекратило операционную деятельность еще после 2022 года, когда были остановлены поставки автомобилей и запчастей, а дилерская сеть распущена.

