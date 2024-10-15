Генерал ВСУ призвал украинцев переоценить ситуацию на фронте

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, во время эфира Politeka выступил с обращением к украинцам из-за сложившейся на фронте обстановки.

Как заявил офицер, пришло время пересмотреть ситуацию и поставить на паузу боевые действия, возможно, на линии боевого соприкосновения. Он также заявил, что украинцы неправильно оценивали возможности своей страны и возлагали чрезмерно большие надежды на значительную помощь от западных стран.

«Со стороны Запада этого не состоялось, самостоятельно мы эту задачу решить не можем», — заявил офицер.

Ранее сообщалось о том, что в Государственной думе призвали в ходе специальной военной операции выйти к западным границам Украины.