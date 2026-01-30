Гениальное изобретение или безумие? Зачем наши деды портили фары автомобилей жидкостью

В среде советских автолюбителей была распространена необычная техническая практика, известная под жаргонным названием «закапать в глаза». Она заключалась в заливке небольшого количества тормозной жидкости внутрь корпуса фары автомобиля через технологическое отверстие, сообщает ufocar.

Основной целью этого действия была борьба с двумя типичными проблемами фар того времени: запотеванием стекла изнутри и коррозией металлического отражателя. Конструкция фар, например, распространенного типа АУ-140, часто не имела эффективной вентиляции, что при перепадах температур приводило к образованию конденсата. Резиновые уплотнители со временем теряли герметичность, а заменить их новыми было сложно из-за дефицита запчастей.

Тормозная жидкость, обладающая гигроскопичными свойствами (способностью впитывать влагу), теоретически должна была снижать влажность внутри фары, защищая отражатель от ржавчины. Однако эффективность метода была спорной и имела существенные недостатки. Резкий перепад температуры между холодной жидкостью и раскаленной лампой накаливания мог привести к ее повреждению и растрескиванию. Кроме того, такая мера не обеспечивала должной герметичности.

С широким внедрением в 1980-х годах галогеновых ламп, которые сильно нагреваются при работе, и применением для отражателей современных стойких покрытий проблема коррозии и запотевания была решена на конструктивном уровне. Появившиеся вентиляционные и дренажные отверстия в корпусах фар позволили влаге естественным образом испаряться.

