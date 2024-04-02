Генсек НАТО выступает за создание фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг предложил создать фонд выплат для финансирования Украины на протяжении пяти лет общей суммой в 100 миллиардов долларов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Блумберг, этот и другие документы планируют окончательно согласовать на саммите Североатлантического альянса в июле.

Согласно опубликованному сообщению, фонд союзнических взносов хотят создать на встрече в Вашингтоне. Помимо этого, будут подписаны и другие документы, входящие в общий пакет. Источник заявляет, что выдвинутое Столтенбергом предложение продолжают обсуждать. В частности, решается вопрос методики подсчетов. Например, попадет ли в общую сумму двусторонняя помощь Украине. Также отмечается, что за данное предложение должны высказаться 32 союзника НАТО. До этих событий его, вероятно, еще скорректируют.

Из соглашения следует, что Североатлантический альянс также может начать выполнять оперативные задачи возглавляемой США контактной группы по обороне Украины. Именно она занимается координацией поставок вооружения Киеву, которые идут примерно из 50 государств.

Ранее мы писали о том, что президента Байдена беспокоит отношение Китая к СВО.