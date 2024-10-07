В понедельник, 7 октября, генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о напряженной обстановке по всей линии фронта, особенно отметив противостояния на лиманском, купянском, красноармейском и кураховском направлениях. Информация об этом появилась в пресс-релизе генштаба, опубликованного в телеграм-канале.

Военные Киевского режима не единожды делали подобные заявления. Кроме того, о тяжелой ситуации, в которой оказались бойцы в направлении Курахово и Красноармейска в ДНР, даже заявлял президент Владимир Зеленский.

Курахово находится примерно в 20 километрах к западу от Донецка. В населенном пункте есть крупная тепловая электростанция, а также водохранилище.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны хотят дестабилизировать обстановку в Евразии.